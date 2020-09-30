Федерация независимых профсоюзов попросила Мишустина отменить накопительную часть пенсии в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ 30 сентября опубликован на сайте ФНПР.

Как отмечается в документе, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента.

В настоящее время ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как указывает ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.