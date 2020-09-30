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30.09.2020 07:08
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Федерация независимых профсоюзов попросила Мишустина отменить накопительную часть пенсии в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ 30 сентября опубликован на сайте ФНПР.

Как отмечается в документе, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента.

В настоящее время ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как указывает ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.

В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». В связи с этим федерация просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

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Комментарии (9)

dragvs
Сейчас накопительная часть пенсии присваивается Путиным. Конечно необходимо срочно от этого избавляться, но надо понимать что шансы никакие.
GermanIvanov
Хм. А куда можно подойти за возвратом уже переведенных на накопительную часть денежных средств?
260642921
Федерация независимых (ха-ха-ха) профсоюзов имитирует бурную деятельность?
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