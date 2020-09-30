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30.09.2020 00:41
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На дорогах Ленобласти устанавливают новые камеры контроля скорости

В 19 населенных пунктах на региональных трассах Ленинградской области завершается монтаж новых стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима.

Как сообщили 29 сентября в пресс-службе дорожного комитета области, двадцать камер будут контролировать движение в городах и посёлках восьми районов. Это первая столица Руси Старая Ладога, Волосово, Волхов, посёлки Грязно и Строение, деревни Сокколово, Глядино, Горбунки, Велигонты, Покровская, Хапо-Ое, Борисова Грива и другие.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Установка комплексов ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу Центра безопасности дорожного движения Ленобласти в целях сокращения очагов ДТП. В конце прошлого года камеры появились, в том числе, в Сертолово, Кудрово, Всеволожске, Симагино.

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