Первоклашки поднялись на воздушном шаре над Петербургом и опустились на дно Невы. Им помог совёнок Проша
60 тысяч петербургских школьников отметили День первоклассника 29 сентября. Они приняли участие в мультимедийной программе, которая позволяет учиться с применением технологий.
Как рассказали в Смольном, программа «День первоклассника. Большое путешествие!» разработана с применением визуальных эффектов, графики и мультипликации, и представляет собой сочетание виртуальных, реальных и интерактивных блоков для «максимального вовлечения детей в процесс познания». С помощью неё школьники совершили виртуальное путешествие по Петербургу. Главным проводником стал мультипликационный персонаж и ведущий программы совенок-первоклассник Проша, помогал ему классный учитель.
Во время путешествия первоклассники побывали на виртуальной экскурсии в Российской национальной библиотеке, узнали интересные факты о Летнем саде, Дворцовой площади и Эрмитаже, поднялись на воздушном шаре над «Газпром-ареной», а также погрузились на дно Невы.