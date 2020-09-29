60 тысяч петербургских школьников отметили День первоклассника 29 сентября. Они приняли участие в мультимедийной программе, которая позволяет учиться с применением технологий.



Как рассказали в Смольном, программа «День первоклассника. Большое путешествие!» разработана с применением визуальных эффектов, графики и мультипликации, и представляет собой сочетание виртуальных, реальных и интерактивных блоков для «максимального вовлечения детей в процесс познания». С помощью неё школьники совершили виртуальное путешествие по Петербургу. Главным проводником стал мультипликационный персонаж и ведущий программы совенок-первоклассник Проша, помогал ему классный учитель.