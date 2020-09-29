Путин заявил Пашиняну о «серьёзной озабоченности» конфликтом в Карабахе
Президент России выразил серьёзную озабоченность продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Столкновение на линии соприкосновения Владимир Путин в очередной раз обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 29 сентября. Глава РФ подчеркнул, что Армения и Азербайлжан должны прекратить огонь.
«Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — так обозначили содержание разговора в пресс-службе Кремля.
Ранее днём Пашинян подписал решение об отмене участия армянской делегации в 15-м заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое должно было состояться в России.
Премьер Армении звонил Путину 27 сентября, в день начала эскалации конфликта с Азербайджаном.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.