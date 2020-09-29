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29.09.2020 20:08
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Путин заявил Пашиняну о «серьёзной озабоченности» конфликтом в Карабахе

Президент России выразил серьёзную озабоченность продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Столкновение на линии соприкосновения Владимир Путин в очередной раз обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 29 сентября. Глава РФ подчеркнул, что Армения и Азербайлжан должны прекратить огонь.

«Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — так обозначили содержание разговора в пресс-службе Кремля.

Ранее днём Пашинян подписал решение об отмене участия армянской делегации в 15-м заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое должно было состояться в России.

Премьер Армении звонил Путину 27 сентября, в день начала эскалации конфликта с Азербайджаном.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (20)

260642921
Сначала вооружить до зубов обе стороны конфликта, а потом выражать "серьезную озабоченность", что ружья, развешанные по всем стенам, начали палить? Грудь в крестах, а голова в трусах... Либо крестики, либо трусики. Надо бы определиться.
Свифт
.... это не Карабахский конфликт, а неоосманизм .... Кремль давно предупреждали эксперты, что бы поменьше играл в обнимашки с Эрдоганом, указывая на распространяющиеся щупальца от Кавказа с Закавказьем до Татарстана и Средней Азии.
prozum
Кроме серьезной озабоченности ничего, скорее всего, Кремль и делать не будет.
Именно по той причине, что в результате серьезных дипломатических провалов он загнал Россию в черт знает какой тупик. Куда ни кинь - всюду клин.
Ввязываться в войну, которую ему подготовили исподволь, заранее, Путину явно не с руки. Хотя обязательства вроде как и заставляют.
Если отбросить ядерный потенциал, то даже с Турцией Кремль справится едва ли. А если пустить всё на самотек, то в любом исходе конфликта Армении с Азербайджаном Кремль окажется всё одно - крайним.
Положение, как говорят, хуже губернаторского. И найдет ли Путин из него выход - большой вопрос.
Пора уже не говорить шепотом, а кричать - Россия без Путина!
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