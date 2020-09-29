Пешеходный мост рухнул на самосвал на выезде из Екатеринбурга. Грузовику раздавило кабину
Серьезная авария с участием самосвала произошла на трассе в Свердловской области вечером 29 сентября. По предварительным данным, водитель машины погиб.
Информация о ДТП на Челябинском тракте поступила в МЧС Свердловской области в 18:45 по местному времени. По данным ведомства, грузовой автомобиль КАМАЗ из-за поднявшегося кузова столкнулся с надземным пешеходным переходом. От удара конструкция сошла с опор и упала на кабину самосвала.
ГУ МЧС по Свердловской области
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на прокуратуру Екатеринбурга, водитель автомобиля, по предварительным данным, скончался. Пешеходов на мосту во время обрушения не было. Прокуратура города начала проверку по факту ДТП.
Движение на участке дороги, где произошла авария, перекрыто, на месте работают краны и другая техника. Объезд осуществляется через ЕКАД.
По данным Е1, в ДТП попал самосвал компании «Уралтрансспецстрой», машина могла ехать со строящегося участка ЕКАД.