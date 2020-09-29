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29.09.2020 18:21
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Максим Исаев поставил «Сказку о Золотом петушке» для взрослых

1 и 11 октября театр Karlsson Haus выпускает премьеру «Сказка о Золотом петушке». Спектакль по мотивам одноименной сказки Пушкина поставил известный петербургский режиссер и художник, один из основателей Инженерного театра «АХЕ» Максим Исаев. 18+

Постановка родилась в результате V Летней лаборатории фигуративного театра, прошедшей в театре Karlsson Haus в июле этого года. Участники Лаборатории работали со средствами пластического, визуального, предметного театра, и именно таким, предельно поэтическим, ассоциативным языком спектакль рассказывает историю о Золотом петушке, жестоком царе Дадоне, Звездочете и Шамаханской царице. Предметом внимания создателей становится фантомная, не раскрываемая средствами бытовой логики, местами жуткая атмосфера пушкинской сказки, которую они воссоздают в комичных и мрачных картинах.

«Царь Дадон и окружающие его персонажи «проживают» в странном времени, напичканном приметами архаики и современности, тщательно создают идеальные полки из колотушечных вояк и страстно громят только что выстроенное. Чем закончится следующая битва и кто взойдет на царство?» — так рассказывают о новом спектакле в Karlsson Haus.

В работе над постановкой приняли участие хореограф Гала Самойлова, композитор Денис Антонов, художник по свету Юрий Галкин, художник по костюмам Анастасия Цветкова. Исполнители: Анатолий Гущин, Кристина Цуркан, Денис Полевиков, Ксения Пономарева-Бородина, Алиса Дроздова, Анастасия Булыгина, Максим Максимов.

Начало в 20.00.

Алёна Палатченко

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