Великобритания ввела санкции против руководства Белоруссии. В список попали Лукашенко и его сын
Британский МИД подготовил санкционный список в отношении Белоруссии, куда вошли высокопоставленные чиновники республики.
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается 29 сентября на сайте британского МИД.
Британские дипломаты отметили, что режим Лукашенко несет ответственность за нарушение прав человека в отношении представителей оппозиции и СМИ. Кроме того, британцы считают, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы.
«Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии», — подчеркивается в обращении МИД.
Санкции включают запрет на выезд в Англию и замораживание активов восьми человек из белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главу администрации президента Игоря Сергеенко.
Аналогичные санкции вслед за Великобританией ввела и Канада.
ЕС объявил о введении своих санкций в отношении белорусского руководства еще в середине августа. Лукашенко заверил, что Белоруссия не боится давления извне.