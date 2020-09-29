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29.09.2020 17:37
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Великобритания ввела санкции против руководства Белоруссии. В список попали Лукашенко и его сын

Британский МИД подготовил санкционный список в отношении Белоруссии, куда вошли высокопоставленные чиновники республики.

«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается 29 сентября на сайте британского МИД.

Британские дипломаты отметили, что режим Лукашенко несет ответственность за нарушение прав человека в отношении представителей оппозиции и СМИ. Кроме того, британцы считают, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы.

«Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого удвоить свои жестокие репрессии», — подчеркивается в обращении МИД.

Санкции включают запрет на выезд в Англию и замораживание активов восьми человек из белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главу администрации президента Игоря Сергеенко.

Аналогичные санкции вслед за Великобританией ввела и Канада.

ЕС объявил о введении своих санкций в отношении белорусского руководства еще в середине августа. Лукашенко заверил, что Белоруссия не боится давления извне.

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Комментарии (1)

Печенеги и половцы
Осталось страну переименовать в Лукшляндию.
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