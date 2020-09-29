Как сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области , вызов на улицу Романова поступил в 18:50 по местному времени. Там загорелся фасад здания гостиничного комплекса, огонь уже перешёл на крышу и фасад пристроенного здания. Тушение осложнялось интенсивным распространением огня; рядом с гостиницей расположены магазин мебели и ещё одно административное здание, а также большое количество силовых электропроводов. Предположительно, огонь распространялся так быстро из-за того, что наружные стены сделаны из горючего материала. В работах участвовали 74 человека личного состава и 21 единица техники. В 20:29 ликвидировано открытое горение, пожарные занимаются разборкой конструкций и контрольной проливкой.

NGS.RU пишет, что пожар произошёл в здании нового гостиничного комплекса и ресторана «Император». Дорожное движение на соседних улицах частично перекрыли. Столб дыма был виден за несколько километров. «На место приехали владельцы здания. Они, мягко говоря, в шоке. Закричали, побежали. Их остановили сотрудники МЧС», — передаёт корреспондент издания с места происшествия.

Вот рассказ одного из потерпевших: «Мы были в аквапарке. Мы из другого города приехали, оставили все вещи. У нас с собой только два полотенца и купальники. Деньги там остались, все вещи там остались. Я даже не знаю, куда нам деваться. Приехали на выходные вещей купить, а они сгорели».