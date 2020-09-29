«Не с каждым россиянином встречается канцлер Германии». В Кремле прокомментировали визит Меркель к Навальному

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с Алексеем Навальным, чтобы пожелать ему выздоровления. Такое предположение 29 сентября высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» — заявил Песков в ответ на вопрос об оценке Кремлем этой встречи.



Песков уточнил, что «не с каждым россиянином встречается канцлер Германии». При этом он подчеркнул, что на фоне пандемии для всего руководства страны «здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом».

