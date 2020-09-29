«Не с каждым россиянином встречается канцлер Германии». В Кремле прокомментировали визит Меркель к Навальному
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с Алексеем Навальным, чтобы пожелать ему выздоровления. Такое предположение 29 сентября высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» — заявил Песков в ответ на вопрос об оценке Кремлем этой встречи.
Песков уточнил, что «не с каждым россиянином встречается канцлер Германии». При этом он подчеркнул, что на фоне пандемии для всего руководства страны «здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом».
Сам Навальный ранее рассказывал, что Меркель посетила его с «частным визитом».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.