Экс-настоятель омского собора потребовал от Кураева 300 тысяч рублей после его обвинений в домогательстве к семинаристу

Иск к Кураеву был подан Николиным в конце августа, его зарегистрировал Черемушкинский суд Москвы. Информацию об этом издание обнаружило в официальной картотеке дел. Однако позже карточка оказалась удалена из базы, но представитель указанной судебной инстанции Зоя Кравцова подтвердила наличие иска, рассказав, что экс-настоятель требует от протодиакона триста тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов на юриста.

Бывший настоятель Воскресенского военного собора в Омске Олег Николин намерен через суд добиться защиты чести и достоинства, ответчиком по этому делу выступает протодиакон Андрей Кураев. Об этом 29 сентября сообщают «Открытые медиа».

В середине сентября исковое заявление было оставлено без движения, как пишет издание, «для устранения недостатков», а именно — в нем не были указаны сведения об ответчике.

Николин отказался отвечать на вопросы «Открытых медиа». В свою очередь, Кураев в разговоре с изданием заявил, что ему ничего не известно об иске, но он не против встретиться с оппонентом в суде, а также предположил, что «пострадавший парень согласится дать показания».

По словам протодиакона, об экс-настоятеле ему известно только то, что тот «уехал из Омска». Пострадавший юноша, отметил он, ушел из семинарии и поступил в вуз.

В сентября 2019 года Кураев написал в своем Telegram-канале об отстранении Николина от службы в Воскресенском военном соборе. «Обвинение — в домогательстве к 17-летнему (т.е. несовершеннолетнему) семинаристу», — добавил он. Как подметили «Открытые медиа», вскоре запись о настоятельстве Николина в храме исчезла с сайта омской епархии, пропало и его интервью на сайте «Православный маяк».

Минувшим летом протодиакон Андрей Кураев в интервью «Фонтанке» разобрал главное в нынешней церковной жизни России. Подробнее — по ссылке.