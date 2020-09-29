Проект об аренде охотничьего оружия прошёл первое чтение в Госдуме

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает аренду оружия и патронов в охотничьих целях. Об этом 29 сентября сообщает парламентское телевидение.



Согласно документу, граждане, имеющие разрешение на хранение, ношение и использование оружия, смогут брать его в аренду. Законопроект разрабатывался для граждан, которые не собираются покупать ружьё, и для тех, кто приезжает поохотиться из других регионов и стран. Специально для таких охотников планируется ввести новый вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на 5 лет.

