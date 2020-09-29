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29.09.2020 15:45
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Проект об аренде охотничьего оружия прошёл первое чтение в Госдуме

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает аренду оружия и патронов в охотничьих целях. Об этом 29 сентября сообщает парламентское телевидение.

Согласно документу, граждане, имеющие разрешение на хранение, ношение и использование оружия, смогут брать его в аренду. Законопроект разрабатывался для граждан, которые не собираются покупать ружьё, и для тех, кто приезжает поохотиться из других регионов и стран. Специально для таких охотников планируется ввести новый вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на 5 лет.

Ружья смогут сдавать как физлица, так и юридические лица с индивидуальными предпринимателями. Пользоваться огнестрелом можно будет или в присутствии собственника, или на территории охотугодья, которое выдало оружие.

Взять двустволку в аренду смогут граждане, достигшие возраста 16 лет, при условии, что «таким гражданином с согласия законного представителя получено в уполномоченном органе разрешение на ношение и использование оружия с прохождением всех необходимых проверочных мероприятий», говорится в документе.

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Комментарии (1)

260551481
Теперь перед митингами все будут арендовать оружие, в соответствии с новым Законом...
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