Отопительный сезон в Петербурге не начнется до 10 октября. Если верить прогнозу

Средняя температура в дневное время в Петербурге, согласно прогнозу, не будет опускаться ниже 15 градусов до 10 октября. Если синоптики не врут, то и батареи до тех пор включать не придется.



О прогнозах 29 сентября рассказал глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в ходе пресс-конференции в ТАСС, когда его спросили о начале полноценного отопительного сезона. В комитете «Фонтанке» уточнили, что если прогнозы не оправдаются и резкое похолодание наступит раньше, тепло на постоянной основе включат сразу по мере необходимости.

