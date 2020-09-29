Отопительный сезон в Петербурге не начнется до 10 октября. Если верить прогнозу
Средняя температура в дневное время в Петербурге, согласно прогнозу, не будет опускаться ниже 15 градусов до 10 октября. Если синоптики не врут, то и батареи до тех пор включать не придется.
О прогнозах 29 сентября рассказал глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в ходе пресс-конференции в ТАСС, когда его спросили о начале полноценного отопительного сезона. В комитете «Фонтанке» уточнили, что если прогнозы не оправдаются и резкое похолодание наступит раньше, тепло на постоянной основе включат сразу по мере необходимости.
Напомним, погода на минувшей неделе ставила в Петербурге один рекорд за другим. Метеорологи обещают, что и в среднем по ходу отопительного сезона температура будет выше нормы.
Напомним, режим периодического протапливания начался в Петербурге с 17 сентября. В рамках него к системам теплоснабжения подключают в первую очередь социальные объекты. Ранее жилищники отчитались о 100-процентной готовности к зиме; о специфике этой статистики читайте в материале «Фонтанки».