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29.09.2020 14:27
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Отопительный сезон в Петербурге не начнется до 10 октября. Если верить прогнозу

Средняя температура в дневное время в Петербурге, согласно прогнозу, не будет опускаться ниже 15 градусов до 10 октября. Если синоптики не врут, то и батареи до тех пор включать не придется.

О прогнозах 29 сентября рассказал глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в ходе пресс-конференции в ТАСС, когда его спросили о начале полноценного отопительного сезона. В комитете «Фонтанке» уточнили, что если прогнозы не оправдаются и резкое похолодание наступит раньше, тепло на постоянной основе включат сразу по мере необходимости.

Напомним, погода на минувшей неделе ставила в Петербурге один рекорд за другим. Метеорологи обещают, что и в среднем по ходу отопительного сезона температура будет выше нормы.

Напомним, режим периодического протапливания начался в Петербурге с 17 сентября. В рамках него к системам теплоснабжения подключают в первую очередь социальные объекты. Ранее жилищники отчитались о 100-процентной готовности к зиме; о специфике этой статистики читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Yksy
Те кому жарко, почему вам не поставить краны на батареи?
AP-SPb
Через непродолжительное время и в квартирах будет "среднедневная температура 15". А топить, хоть по чуть-чуть, никто не собирается. Очень хорошее "подспорье" перед сезонным ростом заболеваемости простудными...
260965961
С 18 сентября в наше подъезде подключили к отоплению все батареи! Даже на лестнице в подъезде они жарят как зимой! Когда была одинаковая круглогодичная плата за отопление, по проходящим через мою квартиру стоякам полноценное отопление в комнате и на кухне включали только где-то к середине декабря. На мою просьбу отключить отопление хотя бы в комнате от 22.09.20 моя ЖКС № 2 ЦР СПб не отреагировала до сих пор. Дышать в квартире нечем. К тому же из незаконной подвальной среднеазиатской забегаловки в квартиру вместе с их тошнотворными запахами летят помойные мухи. Путинское государство абсолютно соответствует определению из оксфордского словаря как политическая организация господствующего класса по подавлению своих политических противников.
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