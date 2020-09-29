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29.09.2020 12:31
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Воспитательницу детсада в Китае приговорили к казни: она из мести отравила детей

В китайской провинции Хэнань народный суд средней ступени города Цзяоцзо приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада.

Как передаёт 29 сентября РИА Новости со ссылкой на документы суда, обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду «Мэнмэн» и повздорила с педагогом средней группы по фамилии Сунь. Она решила отыграться на детях из группы Сунь и утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в их кашу. В результате 25 детей с отравлением попали в больницу, одного врачи не спасли.

В ходе расследования выяснилось, что Ван Юнь использовала нитрит натрия не впервые. В 2017 году она решила отомстить мужу после бытовой ссоры, купила через Интернет нитрит натрия и добавила ему в стакан воды. Супруг пережил отравление без серьёзных последствий.

Женщина отлично понимала, что нитрит натрия может быть опасен для здоровья, подчеркнул судья. Он назвал её мотивы «отвратительными», равно как и способ совершения преступления.

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Комментарии (2)

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