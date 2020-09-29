На Измайловском лопнула труба. Кипяток растекся на 400 квадратных метров
Несколько машин оказались в зоне прорыва в Адмиралтейском районе Петербурга утром 29 сентября. Улицу заволокло паром.
Видео с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы. Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», труба лопнула в половине одиннадцатого утра 29 сентября у дома 23, литера В, по улице Егорова. Кипяток вылился на проезжую часть, заняв площадь около 400 квадратных метров. По информации «Фонтанки», на место вызывали спасателей, они насчитали в зоне аварии, где на тот момент воды было по щиколотку, 15 машин. Людей ни в одной из них не оказалось.
Деформированный асфальт уберут рабочие. Бригада «Теплосети» на месте, прорыв локализован, ведутся работы по замене аварийной трубы.
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