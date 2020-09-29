Автомобилистам грозят новые штрафы, например за шины не по сезону и непредусмотренный ксенон

Как пишет 29 сентября «Коммерсантъ» , перечень является приложением к ПДД. Эти нормы уже закреплены в ТР-ТС, но ПДД на него не ссылаются, и инспектор применять штрафы не может. С новыми правками такое право у сотрудников ГИБДД появится. Если инспектор при проверке выявляет нарушения из списка, он вправе вынести штраф по статье 12.5 КоАП — минимум 500 рублей.

В МВД разработаны поправки к Правилам дорожного движения. Госавтоинспекция разместила на regulation.gov.ru проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.

Так, впервые предусмотрено наказание для автомобилистов, которые ездят на летней резине зимой (с декабря по февраль) и на шипованной летом (с июня по август). Наказание последует и за установку шипованных колёс только на одну ось, как делают многие желающих сэкономить. В 2016 году депутаты Госдумы предлагали ввести штраф за нарушение правил сезонности использования шин, но документ не приняли.

Нарушением будет считаться установка в фаре нештатной ксеноновой или светодиодной лампы. Такие лампы более экономичные и яркие, но из-за неправильного формирования пучка света ослепляют встречных водителей. Санкции последуют и за отключение штатного очистителя фар, как делают многие водители для экономии незамерзайки зимой, и за отсутствие противосолнечных козырьков. Зато в части нормативов тонировки требования слегка смягчатся: ветровым и боковым стёклам разрешат пропускать не менее 70% света (сейчас не менее 75%, согласно ГОСТу 1988 года, на который ссылаются ПДД).

Проект изменений в ПДД находится на общественном обсуждении до 16 октября.