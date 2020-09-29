Германия спустя 16 лет смогла выслать исламиста — уроженца Чечни в Россию

Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выслали в Россию опасного исламиста, проживавшего в Германии под именем Рашид К. Об этом 29 сентября сообщает Deutsche Welle.



В министерстве по делам детей, семьи и беженцев уточнили, что «иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию», отправился на родину еще 24 сентября. Ранее выслать его не удавалось из-за того, что российские власти не могли установить его личность.

