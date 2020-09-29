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29.09.2020 11:24
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Германия спустя 16 лет смогла выслать исламиста — уроженца Чечни в Россию

Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выслали в Россию опасного исламиста, проживавшего в Германии под именем Рашид К. Об этом 29 сентября сообщает Deutsche Welle.

В министерстве по делам детей, семьи и беженцев уточнили, что «иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию», отправился на родину еще 24 сентября. Ранее выслать его не удавалось из-за того, что российские власти не могли установить его личность.

«Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под подлинным именем и получил удостоверяющие личность документы, депортацию наконец удалось осуществить», — уточнили в министерстве.

Мужчина прибыл в Германию еще в 2004 году, предположительно — из Чечни. Ходатайство о предоставлении политического убежища отклонили еще в 2005-м, однако выслать его не могли, потому что российские власти говорили, что им этот человек неизвестен. Рашид К. прославился в 2019 году, когда его только с третьей попытки удалось отправить в СИЗО, хотя дома у него нашли пистолет с глушителем и патроны.

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Комментарии (3)

f0ntan
До этого они обвиняли Россию в уничтожении другого чеченского исламского террориста, скрывавшегося на территории Германии
22ilves
Пустяк, конечно, но тоже неплохо. Чем меньше в ЕС мусульманских фанатиков - тем лучше. Они же как растекаются как жир на скатерти. Сейчас капля, а через минуту - уже пятно.
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