Германия спустя 16 лет смогла выслать исламиста — уроженца Чечни в Россию
Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выслали в Россию опасного исламиста, проживавшего в Германии под именем Рашид К. Об этом 29 сентября сообщает Deutsche Welle.
В министерстве по делам детей, семьи и беженцев уточнили, что «иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию», отправился на родину еще 24 сентября. Ранее выслать его не удавалось из-за того, что российские власти не могли установить его личность.
«Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под подлинным именем и получил удостоверяющие личность документы, депортацию наконец удалось осуществить», — уточнили в министерстве.
Мужчина прибыл в Германию еще в 2004 году, предположительно — из Чечни. Ходатайство о предоставлении политического убежища отклонили еще в 2005-м, однако выслать его не могли, потому что российские власти говорили, что им этот человек неизвестен. Рашид К. прославился в 2019 году, когда его только с третьей попытки удалось отправить в СИЗО, хотя дома у него нашли пистолет с глушителем и патроны.