Ограничение в праве на вождение помогло взыскать с петербургских алиментщиков более 53 млн рублей

С января по август 2020 года судебные приставы Петербурга ограничили в пользовании водительским удостоверением несколько тысяч должников по алиментам. Это позволило взыскать миллионы долгов.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба УФССП Петербурга, за 8 месяцев года в праве на вождение ограничили более 3 тысяч петербуржцев. Благодаря такой мере приставы взыскали 53,5 миллиона рублей по алиментным долгам.

Временное ограничение на пользование специальным правом приостанавливает действие права на управление транспортными средствами до тех пор, пока должник не выполнит требования исполнительного документа полностью. Такая мера применяется, к примеру, при задолженностям по алиментам, возмещении вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, если долг превышает 10 тысяч рублей.