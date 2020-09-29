В начале октября схему движения транспорта в центре Петербурга на день изменят киносъемки, проводимые ООО «Телевизионно-Производственная Компания». Кроме того, два дня на нескольких улицах запретят парковаться.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 2 октября с 6:00 до 20:00 будет перекрыто движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Столярного переулка и по Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.