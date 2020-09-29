FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 11:02
0
Печать

Проезд по набережной канала Грибоедова и Казначейской улице перекроют киносъемки

В начале октября схему движения транспорта в центре Петербурга на день изменят киносъемки, проводимые ООО «Телевизионно-Производственная Компания». Кроме того, два дня на нескольких улицах запретят парковаться.

Как сообщает 29 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 2 октября с 6:00 до 20:00 будет перекрыто движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Столярного переулка и по Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.

С 8:00 1 октября до 20:00 2 октября по этим же адресам будет запрещена остановка транспорта.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний