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29.09.2020 10:17
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Рубль продолжил падение. Евро на бирже уже выше 93 рублей

Рубль продолжил начавшееся накануне падение по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов 29 сентября европейская валюта выросла на 85 копеек, преодолев отметку в 93 рубля. В 10:10 за евро давали 93,10. Последний раз до таких максимумов курс поднимался в 2016 году.

Доллар, в свою очередь, прибавил 70 копеек, до 79,8 рубля.

Нефть маки Brent стоит сегодня 42,13 доллара за баррель.

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Комментарии (14)

Wuhan Proletarian
Прогнозы отечественных экономистов о грядущем обрушении доллара и евро убедили, что мультивалютная корзина должна выглядеть примерно так:
- гибнущий доллар 50%
- загнивающий евро 25%
- крепнущий на глазах родной рубль 25%
чего и придерживаюсь не первый год
261608341
Изготовители вывесок радостно потирают руки - скоро все обменники повалят менять вывески - добавлять еще один знак. Еще одна сфера мелкого бизнеса получит поддержку от нашей власти. #СпасибоПутинуЗаЭто
***_555
Даёшь сотку к Дню советской конституции!
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