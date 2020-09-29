Хозяин дорогого «Джипа» ушёл в магазин, оставив ключ в замке. Прохожий прокатился до Невского
Юного угонщика задержали сотрудники полиции в центре Санкт-Петербурга.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера к правоохранителям обратился неработающий петербуржец 1995 года рождения, у которого пропал Jeep Compass 2018 года выпуска. Мужчина рассказал, что на Тележной улице, 18, отправился в магазин, а машину оставил заведённой. Когда вернулся, её не было. Ущерб он оценил в 2 миллиона 756 тысяч рублей.
Вскоре полицейские нашли автомобиль — во дворе дома 175 по Невскому проспекту. А в 22:15 в результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 3 по Мытнинской улице задержали подозреваемого — парня 2000 года рождения, нигде не работающего. Он доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка.
Похожий угон в Москве попал на видео. Там прохожий так же угнал машину, пока хозяин отвернулся.