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29.09.2020 10:00
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Хозяин дорогого «Джипа» ушёл в магазин, оставив ключ в замке. Прохожий прокатился до Невского

Юного угонщика задержали сотрудники полиции в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера к правоохранителям обратился неработающий петербуржец 1995 года рождения, у которого пропал Jeep Compass 2018 года выпуска. Мужчина рассказал, что на Тележной улице, 18, отправился в магазин, а машину оставил заведённой. Когда вернулся, её не было. Ущерб он оценил в 2 миллиона 756 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли автомобиль — во дворе дома 175 по Невскому проспекту. А в 22:15 в результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 3 по Мытнинской улице задержали подозреваемого — парня 2000 года рождения, нигде не работающего. Он доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка.

Похожий угон в Москве попал на видео. Там прохожий так же угнал машину, пока хозяин отвернулся.

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Комментарии (3)

тат2007amg
"Дорогой жип" - улыбнуло..
***_555
Жаль, что юного дебила не посадят.
LEV65
Какой же это угон? Кто-то бросил машину и сделал все, чтобы она выглядела ненужной.
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