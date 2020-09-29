Горбачёв посоветовал будущему президенту США поскорее встретиться с Путиным
Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал будущему победителю президентских выборов в США провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Советский лидер опасается, что в противном случае гонка ядерных вооружений выйдет из-под контроля.
Интервью Горбачева 29 сентября опубликовала газета Times.
«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — поделился мнением Горбачёв.
Экс-президент СССР отметил, что отношения Москвы и Вашингтона в середине 80-х годов прошлого века были намного сложнее, чем сейчас, однако ему с президентом Рональдом Рейганом удалось найти выход. Горбачев отметил, что Россия и США должны организовать «второй Рейкьявик», чтобы урегулировать ситуацию с ядерным оружием. Он также выразил опасения, что нынешняя мировая политика напоминает подготовку к настоящей войне.
Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Саммит в Рейкьявике состоялся 11–12 октября 1986 года. На нем Михаил Горбачев, бывший тогда генсеком ЦК КПСС, встретился с Рональдом Рейганом, занимавшим пост президента США. Встреча прервалась без подписания каких-либо документов, однако она считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям.