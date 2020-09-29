Горбачёв посоветовал будущему президенту США поскорее встретиться с Путиным

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — поделился мнением Горбачёв.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал будущему победителю президентских выборов в США провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Советский лидер опасается, что в противном случае гонка ядерных вооружений выйдет из-под контроля.

Экс-президент СССР отметил, что отношения Москвы и Вашингтона в середине 80-х годов прошлого века были намного сложнее, чем сейчас, однако ему с президентом Рональдом Рейганом удалось найти выход. Горбачев отметил, что Россия и США должны организовать «второй Рейкьявик», чтобы урегулировать ситуацию с ядерным оружием. Он также выразил опасения, что нынешняя мировая политика напоминает подготовку к настоящей войне.



Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

