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29.09.2020 08:05
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Forbes назвал богатейшего россиянина. Это больше не Потанин

Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян

В российском списке Forbes, по данным на вечер 28 сентября, первое место занял основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.

Как сообщает журнал, его состояние оценивается в 22,6 млрд долларов, его росту способствует конъюнктура рынка.

Прежний лидер — основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин — опустился на второе место с 22,3 млрд долларов. На третьем месте Сулейман Керимов и его семья, контролирующие финансово-промышленную группу «Нафта Москва», с 21 млрд долларов.

Скриншот с сайта&nbsp;Forbes
Скриншот с сайта Forbes
Скриншот с сайта&nbsp;Forbes
Скриншот с сайта Forbes

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