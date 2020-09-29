Forbes: Американские стратегические бомбардировщики имитировали нанесение ударов по Калининграду
Бомбардировщики B-52H ВВС США имитировали нанесение ударов по Калининградской области. Об этом 29 сентября пишет Forbes.
Как пишет издание, американские самолеты взлетели с базы британских ВВС в Фэрлонде 23 сентября и облетели российский анклав вокруг, в том числе и над так называемым Сувалкским коридором, разделяющим Калининградскую область и Белоруссию. Российский Су-27 дежурных ПВО Западного военного округа (ЗВО) поднялся в воздух из-за приближения к госгранице ядерного бомбардировщика США. После вылета истребителя, американский самолет сменил курс, не добравшись до России.
На территории анклава размещены зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Искандер», напоминает журнал, поэтому Калининград стал целью имитации американского удара.
21 сентября стратегически бомбардировщики НАТО и истребители США устроили «глобальный» массовый вылет к Восточной Европе, Ленобласти и Владивостоку.