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29.09.2020 07:08
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Forbes: Американские стратегические бомбардировщики имитировали нанесение ударов по Калининграду

Бомбардировщики B-52H ВВС США имитировали нанесение ударов по Калининградской области. Об этом 29 сентября пишет Forbes.

Как пишет издание, американские самолеты взлетели с базы британских ВВС в Фэрлонде 23 сентября и облетели российский анклав вокруг, в том числе и над так называемым Сувалкским коридором, разделяющим Калининградскую область и Белоруссию. Российский Су-27 дежурных ПВО Западного военного округа (ЗВО) поднялся в воздух из-за приближения к госгранице ядерного бомбардировщика США. После вылета истребителя, американский самолет сменил курс, не добравшись до России.

На территории анклава размещены зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Искандер», напоминает журнал, поэтому Калининград стал целью имитации американского удара.

21 сентября стратегически бомбардировщики НАТО и истребители США устроили «глобальный» массовый вылет к Восточной Европе, Ленобласти и Владивостоку.

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Комментарии (2)

22ilves
Некотрые Флориду в ядерный пепел обещали.
dragvs
Путин подставил Калининград размещением Искандеров.
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