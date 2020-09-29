Побитые и отходчивые. Задержанному со стрельбой водителю BMW полицейские Петербурга очистили биографию

В анамнезе Исакова, как сообщала пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области, - двукратное привлечение к уголовной ответственности за насилие в отношении представителей власти. «Фонтанка» выяснила, что этот аргумент обвинение не сможет использовать в суде. Оба дела против Исакова прекращались по примирению сторон.

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело Исакова, в которого сотрудники ДПС стреляли на ЗСД за отказ остановиться. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Петербуржец Алексей Исаков перед рискованными гонками по городу удостоился двукратного прощения полицейских. Его уголовная биография на новом судебном процессе будет скромна.

Впервые петербуржца судили за избиение полицейского в 2017 году. Прокурор вынуждена была отказаться от обвинения. Обиженный Исаковым сотрудник заявил ходатайство о прекращении дела, так как принял извинения и счел справедливость восторжествовавшей.



Идентичную гуманность проявил и сотрудник ГИБДД Красносельского района. В сентябре 2018 года на проспекте Народного Ополчения старший лейтенант полиции, встретив за рулем хулиганистого Исакова, предложил ему проследовать в отдел, за что удостоился бранной речи и удара в живот. Водителя задержали, полицейского признали потерпевшим. Факт «нравственных страданий и физической боли» был зафиксирован. Но в суд сотрудник пришел с просьбой о помиловании. Судья Каринэ Качаранц прекратила дело.



Два эпизода с полицейскими биографию Исакова не запятнали. У него есть прежняя судимость за другое преступление - кражу, - по которому потерпевший отказался примиряться.



В августе 2016 года, как писала «Фонтанка», произошло самое знаковое примирение полицейских с их обидчиками. Сотрудники уголовного розыска приняли извинения от участников бойни в отеле «Лансдорф», где оперуполномоченному Исламу Хамерзаеву прострелили голову. Последний фигурант был задержан летом 2020 года.