Скорая забрала с Тихорецкого сбитого пешехода. Очевидцы видели гонщика, которого не смог остановить даже лежачий полицейский
О госпитализации пешехода с места ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 28 сентября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Очевидцы, заставшие момент аварии, пишут, что пострадавший стал жертвой нарушителя скоростного режима.
По предварительной информации ведомства, 59-летний мужчина попал под колеса машины около восьми вечера, это произошло у дома № 25 на Тихорецком проспекте. Его доставили в одну из городских больниц. Врачи оценивают состояние пациента как среднее. Кто был за рулем автомобиля и где он сейчас, пока неизвестно. Эти сведения, а также другие обстоятельства случившегося, уточняются.
Подробности произошедшего в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» приводят очевидцы. «Кто-то, как обычно, гнал! Место вполне освещенное, — написал свидетель происшествия Николай, — Там хочешь не хочешь оттормозишься! Лежачий полицейский метров за 30 стоит... Не знаю, как произошло, но картина печальная была».
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в районе дорожного происшествия не затруднено.