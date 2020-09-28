FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
78.67р91.48р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 23:12
2
Печать

Скорая забрала с Тихорецкого сбитого пешехода. Очевидцы видели гонщика, которого не смог остановить даже лежачий полицейский

О госпитализации пешехода с места ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 28 сентября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Очевидцы, заставшие момент аварии, пишут, что пострадавший стал жертвой нарушителя скоростного режима.

По предварительной информации ведомства, 59-летний мужчина попал под колеса машины около восьми вечера, это произошло у дома № 25 на Тихорецком проспекте. Его доставили в одну из городских больниц. Врачи оценивают состояние пациента как среднее. Кто был за рулем автомобиля и где он сейчас, пока неизвестно. Эти сведения, а также другие обстоятельства случившегося, уточняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Подробности произошедшего в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» приводят очевидцы. «Кто-то, как обычно, гнал! Место вполне освещенное, — написал свидетель происшествия Николай, — Там хочешь не хочешь оттормозишься! Лежачий полицейский метров за 30 стоит... Не знаю, как произошло, но картина печальная была».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение в районе дорожного происшествия не затруднено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Александр Соломко
Потому что это трасса а городе, чего быть не должно. Широченная магистраль. Идиотов всех не переловишь, а пешеходы не могут быть на 100% внимательными.
Только конструктивное изменение инфраструктуры модет помочь. Для начала, исключитт нерегулируемые ПП через дороги более 2х полос шириной. Полосы долдны быть гораздо уже, не шире троллейбуса, 2,5 метра - предел для города. Не долдно быть прямых участков, чтобы не комфортно было разгоняться, конструктивное искривление дороги хорошо с этим справится.
Ну и конечно же отмена нештрафемого порога и куча камер.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний