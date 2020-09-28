Кофе, джазом и танцами встретят октябрь в Павловском парке

Музыка и горячие напитки станут главными элементами фестиваля «Павловский КофеДжаз». Больше десятка бэндов и танцевальные мастер-классы ждут горожан в Павловском парке все выходные с 3 по 4 октября. (0+)

В павильоне «Вольер», который находится недалеко от Большого дворца у Тройной липовой аллеи, будут играть классический джаз, в точке «Большие круги» выступят духовые джаз-бэнды, а на площади гуляний посетителей ждёт смешанная программа.



Выступления начнутся около 13.00 и продлятся до 17.30. Среди участников — коллектив Stukov band, основанный музыкантом оркестра Михайловского театра Константином Стуковым, ансамбль Olympic brass, кавер-группа Dance and joy, коллективы Cool groove и Pro Cuba, специализирующиеся на латиноамериканской музыке, Teaport organ quartet и Hang made project. Кроме этого, к слушателям выйдут квартет гитариста Гасана Багирова и трио Александра Маслова, участники которого исполняют классику в джазовой обработке. Послушать стоит и игру джазового пианиста Дениса Кириллова и вибрафониста Павла Чижика. Они встретятся в павильоне «Вольер» в 13.00.

