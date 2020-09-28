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28.09.2020 17:39
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Подростки из Рыбацкого получили условные сроки за «забив» у метро из-за дамы

Невский районный суд Петербурга 28 сентября огласил приговор в отношении шестерых несовершеннолетних, обвинявшихся в хулиганстве. Подростки два года тому назад устроили массовую драку из-за девушки у станции метро «Рыбацкое». Конфликт, рождённый в соцсетях и перешедший в офлайн, попал тогда в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, началось всё с того, что один из осуждённых ныне школьников договорился с юношей из другой компании о драке. Позвал он и своих друзей, которые прихватили с собой на «стрелку» пневматический пистолет и биту. Встреча двух сторон произошла в 15.30 11 ноября 2018 года у станции «Рыбацкое».

Зачинщики драки пошли навстречу пришедшей компании парней и девушек. Те, видимо заметив биту в руках одного из оппонентов, побежали во двор дома № 22 по Караваевской улице. Их догнали и избили, причинив «физическую боль, нравственные страдания и легкий вред здоровью». Один из нападавших при этом угрожал битой и пистолетом представительнице противоположного пола.

Суд назначил всем наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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Комментарии (3)

lamer
Они же несовершеннолетние. Осудили в соответствии с законодательством. Будут у ПДН на учете и отмечаться. А вы хотели, чтоб их четвертовали в зале суда?
USSR_forever
т.е. их оставили на свободе чинить беспорядки дальше? верх идиотизма...
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