Биржевой курс евро взлетел до уровня 2016 года

Рубль в начале новой недели растерял свои позиции во время торгов на бирже.



Биржевой курс евро перевалил за психологически важную отметку в 92 рубля в 16:29 по московскому времени. В этот момент курс европейской валюты был 92,023. Последний раз выше этого уровня евро поднимался в январе 2016 года.

Доллар на торгах вырос почти на 50 копеек, до 78,7 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 41,94 доллара за баррель.

Как сообщалось ранее, рубль вместе с бразильским реалом и турецкой лирой вошёл в тройку мировых валют, которые с начала года упали сильнее всего.