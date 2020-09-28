Автор «Женщин Лазаря» презентует роман о гибели дворянства

7 октября в аккаунте «Буквоеда» в инстаграме пройдёт трансляция встречи с одной из самых читаемых отечественных писательниц — Мариной Степновой. Она расскажет о романе «Сад», над которым работала почти десять лет. (18+)



Писательница Марина Степнова, обладательница одной из премий «Большая книга» за роман «Женщины Лазаря», написала книгу с очень чеховским названием — «Сад». Работа шла около десяти лет, а сюжет строится вокруг усадьбы в Воронежской губернии.

