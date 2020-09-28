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28.09.2020 15:29
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Рубль по глубине падения к доллару занял третье место с начала года

Курс рубля по отношению к доллару в понедельник подскочил до 79 рублей. Российская валюта по отношению к американской с начала года оказалась на третьем месте в списке валют развивающихся рынков, потеряв 21,6%. Это 28 сентября следует из данных торгов Московской биржи.

Сильнее рубля обвалились только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (23,7%), согласно данным торгов на международном валютном рынке «Форекс».

На четвертом и пятом местах по этому показателю соответственно аргентинское песо (-21%) и белорусский рубль (-20%). С шестого по десятое место занимают следующие валюты: южноафриканский рэнд (-18,4%), украинская гривна (-16,3%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%), индийская рупия (-3,1%), также следует из данных торгов.

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Комментарии (3)

McGillavry
Все же именно этого хотели, когда голосовали «за».
67832738
Догоним и перегоним Африку.
RemyMartin
Волатите его, волатите!!!
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