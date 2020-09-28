БДТ приглашает прогуляться по снам «Несолнечного города»
Премьера спектакля «Несолнечный город» пройдет в БДТ 30 сентября и 2 октября. Математик, писатель и режиссер Роман Михайлов поставил на Малой сцене собственный неопубликованный роман «Антиравинагар». Этот текст представили на портале БДТdigital весной в виде 20-серийного радиоспектакля «Антиравинагар» (его запись доступна и сейчас). «Несолнечный город» станет логическим продолжением радиосериала. (18+)
Проза Михайлова — мистическая, нелинейная, полная видений и снов. Ее сценическим аналогом станет танцпол, на котором артисты будут передвигаться по «солнечным» и «несолнечным» траекториям словно в ритуальном танце. Спектакль, образы которого возникают спонтанно и нелогично, будто в человеческой памяти, отказывается от последовательного повествования, конкретного места и времени действия.
«Истории людей, собирающих из подручных материалов тело птицы, танцующих под стрекот сверчка, играющих в войну с туманом над городом, собираются в едином ритмическом пространстве. Нет четких обозначений, где происходит действие: на развалинах разрушенного завода, в ночном клубе, в движущемся вагоне, — актеры воспроизводят разные состояния, рассказывают о скрытых ощущениях и изнанке ночных видений, гадают на появляющихся на дороге машинах, вслушиваются в звон дрожащего стекла», — рассказывает о постановке сам Роман Михайлов.
В спектакле заняты Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алена Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова, Кристина Афанасьева, Аслан Мухаметжанов.
Начало в 19:00.
Алёна Палатченко