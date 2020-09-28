«Решение было принято мной и не является спонтанным». Главный редактор рупора белорусской оппозиции Nexta заявил о своем уходе из проекта
Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил об уходе из проекта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 28 сентября.
«С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным», — написал Протасевич в Twitter.
Он также добавил: «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. <...> Так что, как говорится, не переключайтесь».
Комментируя ситуацию журналисту «Нашей Нивы», бывший главред сказал, что не сошелся во мнении относительно будущего проекта с основателем Nexta Степаном Путило.
Telegram-канал Nexta был создан 22-летним Степаном Путило, редакция расположена в Польше. Роман Протасевич также был одним из основателей, а по совместительству главным редактором проекта. Широкую известность канал приобрел в период освещения протестов, вспыхнувших в конце этого лета после президентских выборов в Белоруссии. Сегодня количество подписчиков Nexta превышает 2 млн.
В недавно вышедшем интервью создателей проекта на YouTube-канале российского блогера Юрия Дудя речи об их расставании не шло. Полуторачасовое видео собрало около 7 млн просмотров.