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28.09.2020 14:41
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«Решение было принято мной и не является спонтанным». Главный редактор рупора белорусской оппозиции Nexta заявил о своем уходе из проекта

Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил об уходе из проекта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 28 сентября.

«С воскресенья я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным», — написал Протасевич в Twitter.

Он также добавил: «С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. <...> Так что, как говорится, не переключайтесь».

Комментируя ситуацию журналисту «Нашей Нивы», бывший главред сказал, что не сошелся во мнении относительно будущего проекта с основателем Nexta Степаном Путило.

Telegram-канал Nexta был создан 22-летним Степаном Путило, редакция расположена в Польше. Роман Протасевич также был одним из основателей, а по совместительству главным редактором проекта. Широкую известность канал приобрел в период освещения протестов, вспыхнувших в конце этого лета после президентских выборов в Белоруссии. Сегодня количество подписчиков Nexta превышает 2 млн.

В недавно вышедшем интервью создателей проекта на YouTube-канале российского блогера Юрия Дудя речи об их расставании не шло. Полуторачасовое видео собрало около 7 млн просмотров.

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Комментарии (9)

grannie
НехтаРус грядёт?
житель города П.
...и еще малеееенькое очко получает Лукашенко...
xander_sh
Как запахло реальными сроками, оппошиза вдруг поняла, что это не игрушки, и очко заиграло...
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