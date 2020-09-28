Персонажи «Южного Парка» заняли трибуны вместо болельщиков на футбольном матче в США
Герои мультипликационного сериала «Южный Парк» разместились на трибунах вместо болельщиков. Игра между футбольными командами «Денвер Бронкс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» прошла 27 сентября.
Come on down to Denver and meet some friends of mine pic.twitter.com/YOGCraqGyM— South Park (@SouthPark) September 27, 2020
Воплотить идею с картонными Стэном, Картманом, Кайлом, Кенни и другими обитателями вымышленного городка помогли создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун. Они сами выросли в Колорадо, подружились в местном университете и придумали «Южный Парк».
Все герои были в масках, а 30 сентября ожидается выход часового эпизода шоу, посвящённого пандемии коронавируса.
Мультсериал «Южный Парк» выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года, выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых. В нём высмеиваются недостатки американской культуры и мировые события. В начале сентября КНР заблокировала шоу после того, как в нём высмеяли китайскую цензуру.