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28.09.2020 14:25
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Персонажи «Южного Парка» заняли трибуны вместо болельщиков на футбольном матче в США

Герои мультипликационного сериала «Южный Парк» разместились на трибунах вместо болельщиков. Игра между футбольными командами «Денвер Бронкс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» прошла 27 сентября.

Воплотить идею с картонными Стэном, Картманом, Кайлом, Кенни и другими обитателями вымышленного городка помогли создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун. Они сами выросли в Колорадо, подружились в местном университете и придумали «Южный Парк».

Все герои были в масках, а 30 сентября ожидается выход часового эпизода шоу, посвящённого пандемии коронавируса.

Мультсериал «Южный Парк» выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года, выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых. В нём высмеиваются недостатки американской культуры и мировые события. В начале сентября КНР заблокировала шоу после того, как в нём высмеяли китайскую цензуру.

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Комментарии (1)

Kot Piter
"В начале сентября КНР заблокировала шоу после того, как в нём высмеяли китайскую цензуру." - отличная серия была! =DDDD
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