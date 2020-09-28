Сигнал из архива института психологии на Васильевском острове выгнал на улицу 350 человек

На седьмом этаже Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы по неустановленной пока причине сработала сигнализация. Пришлось эвакуироваться.



Как сообщает региональное управление МЧС, пожарным пришлось выехать к дому 13 по 12-й линии Васильевского острова днем 28 сентября. В половине двенадцатого в архиве на 7 этаже сработала сигнализация. Известно, что ничего не дымилось и не горело.

Еще до приезда спасателей из здания эвакуировались 350 человек. Никто не пострадал.

