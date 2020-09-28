Таиланд продлил режим чрезвычайного положения до ноября. Королевство готовит «коронавирусные визы» для иностранцев
Королевство в Юго-Восточной Азии продлевает режим чрезвычайного положения.
«Центр по управлению ситуацией c COVID-19 продлевает режим ЧП до конца октября», — сообщает 28 сентября Bloomberg.
При этом власти страны объявили о подготовке к открытию границ для иностранных туристов после шестимесячного перерыва. Министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн подтвердил, что королевство вводит специальные туристические визы.
Кабинет премьер-министра Праюта Чан-оча уже неоднократно продлевал режим чрезвычайного положения, который позволяет правительству вводить карантин и другие меры по борьбы с коронавирусом без согласований.
С начала пандемии в Таиланде зафиксировали 3 545 случаев коронавируса.