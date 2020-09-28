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28.09.2020 12:42
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Таиланд продлил режим чрезвычайного положения до ноября. Королевство готовит «коронавирусные визы» для иностранцев

Королевство в Юго-Восточной Азии продлевает режим чрезвычайного положения.

«Центр по управлению ситуацией c COVID-19 продлевает режим ЧП до конца октября», — сообщает 28 сентября Bloomberg.

При этом власти страны объявили о подготовке к открытию границ для иностранных туристов после шестимесячного перерыва. Министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн подтвердил, что королевство вводит специальные туристические визы.

Кабинет премьер-министра Праюта Чан-оча уже неоднократно продлевал режим чрезвычайного положения, который позволяет правительству вводить карантин и другие меры по борьбы с коронавирусом без согласований.

С начала пандемии в Таиланде зафиксировали 3 545 случаев коронавируса.

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