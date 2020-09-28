Ученые РАН увидели признаки новой волны коронавируса в России. «Стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна»

«Фактически повторная пандемия коронавирусной инфекции началась уже некоторое время назад — последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости как один из признаков. Однако ориентируемся в первую очередь по совокупности косвенных параметров, а также показателям смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа», — пояснил Юрченко.

Модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск), прогнозирующая распространение коронавируса, выявила признаки второй волны пандемии в России. Об этом РИА Новости 28 сентября рассказал первый замдиректора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.

Точное количество заболевших неизвестно, однако о второй волне, по мнению ученых, говорит «скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания», который происходит на фоне открытия учебных заведений и бизнеса.



«То же самое подтверждает математическое моделирование с помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна… Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор», — уточнил Юрченко.



В качестве примера он привел Новосибирскую область, где ежедневно от коронавируса умирают по 3–4 человека. Количество инфицированных, по мнению ученого, должно составлять по 1000–1300 человек в день, а оперативный штаб сообщает максимум о сотне в сутки. На статистику может влиять увеличение числа бессимптомных носителей, а также мутации коронавируса, считают ученые.



Сегодня количество новых случаев заражения коронавирусом впервые за два месяца вновь перевалило за 8 тысяч человек, растет заболеваемость и в Петербурге.

