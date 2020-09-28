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28.09.2020 11:57
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В СПбГУ прокомментировали «голодный» карантин в Петергофе: на самоизоляции 11 студентов и преподаватель

Санкт-Петербургский университет прокомментировал жалобу студенток на голодный карантин в общежитии в Петергофе. Оказалось, что изолированы 11 студентов и преподаватель, у которого заболели родители.

Как говорится в ответе первого проректора Елены Черновой, опубликованном на сайте вуза 28 сентября, 24 сентября в учебный отдел по направлению «Экономика» поступило обращение от одного из преподавателей, который сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявлен COVID-19.

«В целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. В связи с тем, что обучающиеся проживают в общежитии, вместе с ними на самоизоляцию были направлены их соседи. В рамках обеспечения мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, всего на самоизоляцию были направлены 11 обучающихся», — сообщила Чернова.

По её словам, все они могут воспользоваться услугами волонтеров для получения продуктов питания и решения других бытовых нужд. И уточнила, что ограничительные меры снимут после того, как будут готовы отрицательные результаты тестирования на COVID-19.

Напомним, что накануне студентки университета рассказали «Фонтанке» о том, что их закрыли на карантин в общежитии в Петергофе после контакта с преподавателем, у родителей которого подозревают коронавирус, но он не контактировал с ними три недели. А им три дня никто не приносит воду и еду, а выходить запрещают под угрозой отчисления.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
еслиб мне зарплату платили на карантине яб тож сказал что я контактировал с ковид пациентами..нафиг работать неохота мне как то а зарплату получать люблю..и тратить тоже
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