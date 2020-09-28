В СПбГУ прокомментировали «голодный» карантин в Петергофе: на самоизоляции 11 студентов и преподаватель

Санкт-Петербургский университет прокомментировал жалобу студенток на голодный карантин в общежитии в Петергофе. Оказалось, что изолированы 11 студентов и преподаватель, у которого заболели родители.



Как говорится в ответе первого проректора Елены Черновой, опубликованном на сайте вуза 28 сентября, 24 сентября в учебный отдел по направлению «Экономика» поступило обращение от одного из преподавателей, который сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявлен COVID-19.



«В целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. В связи с тем, что обучающиеся проживают в общежитии, вместе с ними на самоизоляцию были направлены их соседи. В рамках обеспечения мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, всего на самоизоляцию были направлены 11 обучающихся», — сообщила Чернова.

