В СПбГУ прокомментировали «голодный» карантин в Петергофе: на самоизоляции 11 студентов и преподаватель
Санкт-Петербургский университет прокомментировал жалобу студенток на голодный карантин в общежитии в Петергофе. Оказалось, что изолированы 11 студентов и преподаватель, у которого заболели родители.
Как говорится в ответе первого проректора Елены Черновой, опубликованном на сайте вуза 28 сентября, 24 сентября в учебный отдел по направлению «Экономика» поступило обращение от одного из преподавателей, который сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал, выявлен COVID-19.
«В целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию. В связи с тем, что обучающиеся проживают в общежитии, вместе с ними на самоизоляцию были направлены их соседи. В рамках обеспечения мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, всего на самоизоляцию были направлены 11 обучающихся», — сообщила Чернова.
По её словам, все они могут воспользоваться услугами волонтеров для получения продуктов питания и решения других бытовых нужд. И уточнила, что ограничительные меры снимут после того, как будут готовы отрицательные результаты тестирования на COVID-19.
Напомним, что накануне студентки университета рассказали «Фонтанке» о том, что их закрыли на карантин в общежитии в Петергофе после контакта с преподавателем, у родителей которого подозревают коронавирус, но он не контактировал с ними три недели. А им три дня никто не приносит воду и еду, а выходить запрещают под угрозой отчисления.