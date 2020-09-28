New York Times: Трамп не платил налоги 10 лет, его долги приближаются к 100 млн долл.

За 15 последние лет президент США Дональд Трамп почти 10 лет не платил налоги, ссылаясь на убытки своей компании, заявляет The New York Times. Трамп опровергает это утверждение и обещает предоставить свежие налоговые декларации. О проблемах Трампа с недвижимостью, огромных списаниях, аудиторской битве и сотнях миллионов долгов, подлежащих погашению, пишет 27 сентября NYT. По его данным, в 2016 году, когда Трамп был избран президентом США, он заплатил всего 750 долларов в виде федеральных налогов, а затем столько же в 2017 году. Он вообще не платил подоходного налога за 10 из предыдущих 15 лет, в основном потому, что сообщал, что теряет гораздо больше денег, чем зарабатывает, отмечается в публикации,

Трамп, по данным NYT, ведёт десятилетнюю аудиторскую битву с налоговой службой за налоговый вычет в размере 72,9 миллиона долларов. Отрицательное решение может стоить ему более 100 миллионов долларов. Налоговые декларации, которые президент долгое время пытался сохранить в тайне, рассказывают историю, в корне отличающуюся от той, которую он продал американскому обществу, пишет издание. В его отчетах рассказывается о том, что он как бизнесмен получает сотни миллионов долларов в год, но при этом несет хронические убытки, которые активно использует для того, чтобы не платить налоги. Теперь, когда его финансовые проблемы нарастают, отчеты показывают, что он все больше и больше зависит от зарабатывания денег на предприятиях, которые ставят его в потенциальный и часто прямой конфликт интересов с его работой на посту президента. В частности, убытки Трампу, по данным газеты, приносят курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel. В общей сложности, его долги составляют более 300 миллионов долларов, и отдать их нужно будет в течение четырёх лет.