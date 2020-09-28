Профессор МГУ объяснит, откуда берутся бабочки в животе и как на мозг действуют глутамат, алкоголь и антидепрессанты
29 сентября в «Архэ» стартует трехмесячный онлайн-курс ученого из МГУ «Нейрофизиология: как работает наш мозг». Некоторые лекции 12+, некоторые 18+
Ученые из Мюнхена благодаря функциональной МРТ разглядели: вина и стыд возникают в разных участках мозга, хоть и близко расположенных. Похоть рождается не там, где любовь, — нет, и не там, где можно бы подумать, тоже в голове, но отвечают за нее другие структуры. Если у вас плохо функционирует амигдала (еще одна часть мозга), вы не испугаетесь, встретив на пути голодного крокодила — благодаря амигдале мы боимся и тревожимся, иначе наш вид бы не выжил. Другое дело, что у некоторых людей амигдала работает чересчур усердно, и тогда необходимы медицинские меры.
Профессор биофака МГУ доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет о работе мозга: от отдельных нервных клеток до целых структур; что происходит, если та или иная структура повреждена; почему мы что-то не запоминаем, а что-то не забудем никогда; почему «бабочки в животе» и «сердце щемит» — это на самом деле не про живот и не про сердце; как влияют на мозг усилитель вкуса глутамат, а как — антидепрессанты. Слушаем начиная с 29 сентября в онлайне лектория «Архэ». Полное расписание лекций смотрите на сайте.
Александра Шеромова