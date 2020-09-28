Азербайджан объявил частичную мобилизацию и показал кадры боевой операции. Армения готова обратиться к России за оружием
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за непризнанной республики Нагорный Карабах продолжает развиваться.
«Наши подразделения проводят боевую операцию по освобождению земель», — лаконично сообщило 28 сентября Минобороны Азербайджана на своем сайте, показав кадры боевой операции.
В Баку также отметили, что в ходе обстрела армянская сторона потеряла 550 человек.
Президент страны Ильхам Алиев на своем сайте объявил о «частичной мобилизации».
Армянские военные, в свою очередь, продолжают рапортовать о потерях противников. Азербайджан, по версии Еревана, потерял около 200 военных, а также три десятка танков. Представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян в Facebook сообщил, что у Армении около 200 раненых, из них 80 доставлены в ереванские больницы.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян в комментарии РИА Новости не исключил обращения к РФ за поставками оружия. При этом он подчеркнул, что этот вопрос пока не обсуждался.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.