Минздрав ввел в российских больницах новый порядок приема пациентов с ОРВИ и пневмонией
Рост коронавирусной статистики привел к новым порядкам в организации работы российских медицинских организаций. Приказ Минздрава, опубликованный на портале правовой информации, цитирует 28 сентября ТАСС.
Согласно документу, с сегодняшнего дня все пациенты с ОРВИ и внебольничной пневмонией, протекающими в средней или тяжелой форме, при поступлении будут изолированы в специальные боксы или палаты. Там они проведут время до получения результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию.
При получении отрицательного результата пациентов переведут в общую палату на 2–4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат.
Если же тест окажется положительным, то заболевшего COVID-19 переведут в специализированный инфекционный стационар.
«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа», — полагают в Минздраве России.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения, выздоровели 943 218 человек, умерли 20 324.