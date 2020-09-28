Минздрав ввел в российских больницах новый порядок приема пациентов с ОРВИ и пневмонией

Рост коронавирусной статистики привел к новым порядкам в организации работы российских медицинских организаций. Приказ Минздрава, опубликованный на портале правовой информации, цитирует 28 сентября ТАСС.



Согласно документу, с сегодняшнего дня все пациенты с ОРВИ и внебольничной пневмонией, протекающими в средней или тяжелой форме, при поступлении будут изолированы в специальные боксы или палаты. Там они проведут время до получения результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию.



При получении отрицательного результата пациентов переведут в общую палату на 2–4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат.

