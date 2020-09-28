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28.09.2020 11:21
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Минздрав ввел в российских больницах новый порядок приема пациентов с ОРВИ и пневмонией

Рост коронавирусной статистики привел к новым порядкам в организации работы российских медицинских организаций. Приказ Минздрава, опубликованный на портале правовой информации, цитирует 28 сентября ТАСС.

Согласно документу, с сегодняшнего дня все пациенты с ОРВИ и внебольничной пневмонией, протекающими в средней или тяжелой форме, при поступлении будут изолированы в специальные боксы или палаты. Там они проведут время до получения результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию.

При получении отрицательного результата пациентов переведут в общую палату на 2–4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат.

Если же тест окажется положительным, то заболевшего COVID-19 переведут в специализированный инфекционный стационар.

«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа», — полагают в Минздраве России.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 151 438 случаев заражения, выздоровели 943 218 человек, умерли 20 324.

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Комментарии (2)

sench99
Других болезней не стало..
Wors
УТОПИЯ!!! В наших больницах НЕТ столько боксов и палат. Очередное телодвижение для создания видимости деятельности.
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