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28.09.2020 09:22
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За пьяную стрельбу на Руставели в полицию забрали хулигана. Его жертва в больнице

Воскресную тишину в Калининском районе Петербурга нарушил женский крик и звуки стрельбы. Не подружились двое выпивших мужчин.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне во дворе 52 дома по улице Руставели был задержан 39-летний петербуржец. Около двух часов дня он, выпивший, поругался с соседом, который тоже был нетрезв. Завязалась драка, во время которой мужчина и достал пистолет. Выстрел был один, но его хватило, чтобы отправить пострадавшего в больницу.

Оружие было травматическим, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Потерпевшего прооперировали, он в состоянии средней степени тяжести, пуля угодила в грудь.

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Комментарии (2)

lamer
"А вот если бы у терпилы был короткоствол..." - скажут сторонники легализации короткоствольного нарезного оружия. Не ту страну назвали Гондурасом, ой не ту.
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