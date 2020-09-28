За пьяную стрельбу на Руставели в полицию забрали хулигана. Его жертва в больнице

Воскресную тишину в Калининском районе Петербурга нарушил женский крик и звуки стрельбы. Не подружились двое выпивших мужчин.



Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне во дворе 52 дома по улице Руставели был задержан 39-летний петербуржец. Около двух часов дня он, выпивший, поругался с соседом, который тоже был нетрезв. Завязалась драка, во время которой мужчина и достал пистолет. Выстрел был один, но его хватило, чтобы отправить пострадавшего в больницу.



Оружие было травматическим, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Потерпевшего прооперировали, он в состоянии средней степени тяжести, пуля угодила в грудь.

