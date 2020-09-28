На «Скандинавии» опрокинулся тягач, водитель погиб

В ночных авариях с грузовиками на федеральных трассах в Ленинградской области один человек погиб и один пострадал.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 27 сентября около 23:45 на 465-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе, по предварительной информации, мужчина 1973 года рождения на компактном седане «Додж Неон» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Рено Премиум» с полуприцепом под управлением мужчины 1969 года рождения. Водитель «Доджа» получил тяжёлые травмы.