На «Скандинавии» опрокинулся тягач, водитель погиб
В ночных авариях с грузовиками на федеральных трассах в Ленинградской области один человек погиб и один пострадал.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 27 сентября около 23:45 на 465-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе, по предварительной информации, мужчина 1973 года рождения на компактном седане «Додж Неон» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Рено Премиум» с полуприцепом под управлением мужчины 1969 года рождения. Водитель «Доджа» получил тяжёлые травмы.
Через два часа, около 1:40 уже 28 сентября, на 112-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области Volvo FH c полуприцепом врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель тягача — мужчина 1961 года рождения — скончался на месте.