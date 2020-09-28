Депутата от КПРФ и сына экс-губернатора Иркутской области задержали по уголовному делу о мошенничестве

Подробности 28 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. СК полагает, что Левченко причастен к хищению средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в феврале 2019 года. Обвинение уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

Депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дома у парламентария, а также у его отца — экс-губернатора региона Сергея Левченко — прошли обыски.

Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт, отметила Петренко.



По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко якобы заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей и предоставили его в фонд для получения аванса. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко.



«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — заявила представитель СК.

