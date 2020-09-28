Депутата от КПРФ и сына экс-губернатора Иркутской области задержали по уголовному делу о мошенничестве
Депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дома у парламентария, а также у его отца — экс-губернатора региона Сергея Левченко — прошли обыски.
Подробности 28 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. СК полагает, что Левченко причастен к хищению средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в феврале 2019 года. Обвинение уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.
Следствие установило, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт, отметила Петренко.
По ее словам, Хамуляк совместно с Левченко якобы заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей и предоставили его в фонд для получения аванса. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ необоснованно увеличили уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставляли отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму, отметила Петренко.
«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — заявила представитель СК.
Решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.
Согласно информмации на сайте заксобрания Иркутской области, Левченко-младшему 38 лет, он попал в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ. В октябре 2015 года он занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. Отставке Левченко предшествовали две волны наводнения, которые Приангарье пережило летом 2019 года. Тогда подтопило почти 11 тысяч жилых домов, в результате чего пострадали более 45 тысяч человек, свыше 20 — погибли.