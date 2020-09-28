Трамп заявил, что США пристально следят за конфликтом в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пристально следит за обострением конфликта в Нагорном Карабахе.



«У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это обострение остановить», — приводит 28 сентября слова Трампа во время пресс-конференции РИА Новости.



Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.

