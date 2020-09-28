Трамп заявил, что США пристально следят за конфликтом в Нагорном Карабахе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пристально следит за обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
«У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это обострение остановить», — приводит 28 сентября слова Трампа во время пресс-конференции РИА Новости.
Обеспокоенность из-за ситуации в Карабахе выразил и соперник Трампа на ноябрьских выборах в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Политик выразил мнение, что события могут развиться до масштабного регионального конфликта, поэтому Байден призвал добиваться деэскалации.
Ранее президенты Турции и Азербайджана провели переговоры. Реджеп Эрдоган заверил Ильхама Алиева в готовности помочь стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении подчеркнул, что важно не допустить вмешательства Турции в конфликт, чтобы он не вылился за пределы Карабаха. Созванивались по поводу эскалации конфликта и главы МИД — Сергей Лавров по очереди поговорил со своими коллегами из Армении, Азербайджана и Турции.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.