По всей Белоруссии в ходе акций протеста 27 сентября было задержано более 200 человек. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — сообщила она (цитата по «БелтА»). 140 из 200 задержаны в Минске.



Официальные данные ведомства примерно совпадают с информацией правозащитников. В незарегистрированной организации Весна, пишет Tut.by, рассказали о 210 задержанных участниках акций. Некоторых из них уже освободили.