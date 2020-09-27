В Белоруссии задержали 200 протестующих. Кое-где на людей распылили слезоточивый газ
По всей Белоруссии в ходе акций протеста 27 сентября было задержано более 200 человек. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — сообщила она (цитата по «БелтА»). 140 из 200 задержаны в Минске.
Официальные данные ведомства примерно совпадают с информацией правозащитников. В незарегистрированной организации Весна, пишет Tut.by, рассказали о 210 задержанных участниках акций. Некоторых из них уже освободили.
Мощно сегодня Минск вышел. 50-й день протеста против Лукашенко. pic.twitter.com/vLKlw79pZT— Рустем Адагамов (@adagamov) September 27, 2020
Задержания, по данным «Весны», происходили в Минске, Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино.
В Гомеле и Могилёве силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Использование спецсредств подтвердили в МВД.