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27.09.2020 21:53
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В Белоруссии задержали 200 протестующих. Кое-где на людей распылили слезоточивый газ

По всей Белоруссии в ходе акций протеста 27 сентября было задержано более 200 человек. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — сообщила она (цитата по «БелтА»). 140 из 200 задержаны в Минске.

Официальные данные ведомства примерно совпадают с информацией правозащитников. В незарегистрированной организации Весна, пишет Tut.by, рассказали о 210 задержанных участниках акций. Некоторых из них уже освободили.

Задержания, по данным «Весны», происходили в Минске, Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино.

В Гомеле и Могилёве силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Использование спецсредств подтвердили в МВД.

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Комментарии (4)

Mozg
Задерживают каждый раз уже не больше 200 человек в день. и на следующий день выпускают. Так как мест в камерах больше нет.

9-10 августа задерживали тысячами, но тогда людей складывали штабелями во всех проходах в СИЗО и набивали в камеры в десять раз больше, чем она расчитана.

После возмущения почти всех стран в мире, диктатор сказал своим карателям так пока не делать. Надеется, что не введут санкции.
260642921
Судя по видео, в "несанкционированных" мероприятиях участвовали десятки тысяч человек, а схватить каратели смогли только 200 человек. Интересно, по какому принципу хватали?
Nerevar
Каратели вновь применяют "Циклон Б" против мирных протестующих. В Беларуси продолжается карательная спецоперация против населения.
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