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27.09.2020 19:26
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Коронавирус унёс больше миллиона жизней на планете

Мир перешагнул порог в один миллион умерших от коронавирусной инфекции 27 сентября. По данным сервиса Worldometers, который собирает статистику заболеваемости во всём мире, жертвами COVID-19 стали 1 000 211 человек.

В первой тройке по числу летальных исходов США (209 238), Бразилия (141 441) и Индия (94 971). Россия, где скончались 20 324 человека, занимает 12 место.

Подсчёты университета Джонса Хопкинса скромнее. Там сообщается о 995 190 умерших. Всемирная организация здравоохранения пока не видит и этих цифр. Последние данные на официальном сайте — 991 224 умерших на 32 730 945 подтверждённых случаев коронавируса.

В России суточный прирост заболевших вернулся к июньским показателям и третий день подряд превышает 7 тысяч случаев.

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Комментарии (11)

amet
Интересующиеся количеством смертей от других болезней, готовы поучаствовать лично в миллионе умерших от коронавируса?
dragvs
Печаль.
Hans-Christian
Звучит страшно. Ууууу.... Миллион!
Только проверить нельзя самому. Это как с населением РФ - официально 140 миллионов, а по инсайдерской информации всего 90.
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