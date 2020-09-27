Коронавирус унёс больше миллиона жизней на планете

Мир перешагнул порог в один миллион умерших от коронавирусной инфекции 27 сентября. По данным сервиса Worldometers, который собирает статистику заболеваемости во всём мире, жертвами COVID-19 стали 1 000 211 человек.



В первой тройке по числу летальных исходов США (209 238), Бразилия (141 441) и Индия (94 971). Россия, где скончались 20 324 человека, занимает 12 место.

Подсчёты университета Джонса Хопкинса скромнее. Там сообщается о 995 190 умерших. Всемирная организация здравоохранения пока не видит и этих цифр. Последние данные на официальном сайте — 991 224 умерших на 32 730 945 подтверждённых случаев коронавируса.

