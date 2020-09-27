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27.09.2020 17:01
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Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Волгу

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате падения легкомоторного самолета в Волгу в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

О крушении в районе села Михальчиково Кстовского района стало известно днём 27 сентября.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит узнать, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов и имел ли право воздушный борт подниматься в воздух.

«В настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу», — добавили в МЧС.

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