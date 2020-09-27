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27.09.2020 15:40
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Премьер Армении: Конфликт с Азербайджаном может выйти за пределы Карабаха и угрожать международной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил днём 27 сентября с обращением к согражданам в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что «Азербайджан объявил войну армянскому народу», и «народ готов дать достойный ответ агрессии».

По словам Пашиняна, конфликт может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/nikol.pashinyan

Премьер Армении призвал Турцию, которая поддержала Азербайджан, не вмешиваться в конфликт. Говоря о ходе боевых действий, он уточнил, что противник несёт потери.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Россия, ЕС, ОБСЕ обратились к сторонам с просьбой урегулировать его мирным путём. Сообщается об убитых и десятках раненых среди мирного населения. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/nikol.pashinyan

Карабахский конфликт имеет очень давние исторические и культурные корни. Он приобрёл новую остроту в годы перестройки, в конце 1980-х, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В 1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния её превзошёл лишь чеченский конфликт. Большинством независимых экспертов общие потери в Карабахской войне оцениваются в 20–25 тысяч человек.

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Локальные обострения между сторонами происходят по сей день. Но таких масштабных не было давно.

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Комментарии (1)

anna_ru333
Ну что же людям дружно не живётся...?!
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