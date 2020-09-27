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27.09.2020 12:54
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Охранник базы отдыха под Петербургом пожаловался на палаточников в камуфляже с портретом Гитлера. Они объяснились

Полицейские наведались на базу отдыха во Всеволожском районе Ленинградской области после жалобы на сомнительное соседство. В разбитом неподалёку палаточном лагере заметили нацистский флаг и фюрера.

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне вечером в полицию обратился охранник базы отдыха на Выборгском шоссе, 39. Размеренному времяпрепровождению на берегу озера помешала компания, расположившаяся метрах в ста. По словам охранника, между палаток ходят люди в камуфляжной форме, в руках как будто флаг Третьего Рейха и портрет, на котором опознан Адольф Гитлер.

Приехавшие на место полицейские нашли нацистскую символику и увезли в отдел двух жительниц Ленобласти 55 и 35 лет, 31-летнего слесаря «Водоканала» и 39-летнего петербуржца. Они представились членами поискового отряда «Добрыня» и рассказали, что подобная атрибутика в их снаряжение не входит. Кем-то припрятанные флаг и портрет, по их словам, они достали из-под кустов.

Правоохранителей объяснение не впечатлило. Все четверо получили административные протоколы по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

263032281
Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.

И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
B восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.
aaignat
Охранник вызвал полицаев к гитлеру
kusto
“публичной демонстрации нацистской символики” - кому они ее демонстрировали на берегу озера, рыбам чтоль? Что за бред полиция исполняет?
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