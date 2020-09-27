Охранник базы отдыха под Петербургом пожаловался на палаточников в камуфляже с портретом Гитлера. Они объяснились
Полицейские наведались на базу отдыха во Всеволожском районе Ленинградской области после жалобы на сомнительное соседство. В разбитом неподалёку палаточном лагере заметили нацистский флаг и фюрера.
Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне вечером в полицию обратился охранник базы отдыха на Выборгском шоссе, 39. Размеренному времяпрепровождению на берегу озера помешала компания, расположившаяся метрах в ста. По словам охранника, между палаток ходят люди в камуфляжной форме, в руках как будто флаг Третьего Рейха и портрет, на котором опознан Адольф Гитлер.
Приехавшие на место полицейские нашли нацистскую символику и увезли в отдел двух жительниц Ленобласти 55 и 35 лет, 31-летнего слесаря «Водоканала» и 39-летнего петербуржца. Они представились членами поискового отряда «Добрыня» и рассказали, что подобная атрибутика в их снаряжение не входит. Кем-то припрятанные флаг и портрет, по их словам, они достали из-под кустов.
Правоохранителей объяснение не впечатлило. Все четверо получили административные протоколы по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики.