Охранник базы отдыха под Петербургом пожаловался на палаточников в камуфляже с портретом Гитлера. Они объяснились

Полицейские наведались на базу отдыха во Всеволожском районе Ленинградской области после жалобы на сомнительное соседство. В разбитом неподалёку палаточном лагере заметили нацистский флаг и фюрера.



Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне вечером в полицию обратился охранник базы отдыха на Выборгском шоссе, 39. Размеренному времяпрепровождению на берегу озера помешала компания, расположившаяся метрах в ста. По словам охранника, между палаток ходят люди в камуфляжной форме, в руках как будто флаг Третьего Рейха и портрет, на котором опознан Адольф Гитлер.